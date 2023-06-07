Yapılan çalışmalar ile beldeye yeni bir görünüm kazandıran Özükavak Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belde de birçok yenileme ve düzenleme yapıldığını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Yapmış olduğumuz projelerimiz ve çalışmalarımız ile beldemizin çehresini değiştirerek yeni bir görünüm kazandırdık. İnşallah çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettirerek vatandaşlarımız için daha yaşanır bir belde yapacağız” dedi.

Havaların ısınması ile birlikte çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Ünal, “Beldemiz ve vatandaşlarımız için ekiplerimiz ile birlikte sahadayız. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. Çalışmalarımız kapsamında beldemizde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bizim bir tane görevimiz var o da belediye başkanı görevi. Bize millet bunun için emanet etti ve verdi. İşte bu bilinçle beldemizde çalışmak ve yenilemeye devam ediyoruz. Çünkü eski sahipsizliğine bırakmıyoruz işimizin başında işimizi yapıyoruz. Laf değil, iş yapıyoruz. Laf değil, iş üretiyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Zekiye Doğan