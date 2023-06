Öğrencilerin karne notlarının ne olursa olsun başarısız sayılamayacaklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan, “Öğrencilerimiz karne heyecanı yaşadıktan sonra uzun bir tatile başlayacaklar ve bu tatili kitap okuyarak, sanatla ve sporla iç içe olarak geçirecekler” dedi.

Müdür Doğan açıklamasında, “2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılını eğitim ailemizle birlikte başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Fedakâr öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle her bir öğrencimizin hayatlarına dokundular. Akıttıkları her bir damla alın teri için öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli velilerimiz de bizlere destek olarak çocuklarımızı yetiştirmek için büyük gayret gösterdiler. Her zaman eğitim ailemizin yanında olan velilerimize de iyi ki varsınız diyorum. Sevgili öğrencilerimiz zor bir yılı daha geride bıraktılar. Her öğrencimiz başarılıdır. Karne notları ne olursa olsun başarısız sayılamazlar. Öğrencilerimiz karne heyecanı yaşadıktan sonra uzun bir tatile başlayacaklar ve bu tatili kitap okuyarak, sanatla ve sporla iç içe olarak geçirecekler. En büyük sorumluluğumuz olan eğitim sorumluluğunun bilincinde olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılını tamamlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum. Tatilimiz eğlenceli ve verimli olsun” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi