Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ziyaretinde hastalara hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Her hafta bir servisi ziyaret ederek hasta yakınları, hasta ve servis personelleri ile görüşen Kozan, “Bu hafta ziyaretimizde dahiliye servisimizdeki hasta ve hasta yakınlarının her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek için ben ve İdari Ekip arkadaşlarımla servislerimizi ziyaret ettik. Hastaların genel sağlık durumlarını yakından inceliyor, isteklerini not ederek çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Haber Merkezi