Aşağıcumafakılı köyünde hayatını arıcılık yaparak geçiren emekli öğretmen Salih Arslan, yaklaşık 15 gün önce bahçesinde gördüğü yavru kirpiye arı larvası ve ballı petek vererek besledi. Arslan, o günden sonra her gün bahçesine gelen kirpiye "Pamuk" ismini verdi.

Bahçesine misafir olan ve her gün yavru kirpiyi beslemeye devam eden Arslan, o anları cep telefonu kamerasına da kaydetti. Arslan, hayvanları sevdiğini belirterek, bahçesine gelen kirpiyi de keyifle beslediğini söyledi. İHA