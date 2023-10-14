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Ekim ayının gelmesiyle beraber sofralarımızı süsleyen yer alması, soğuk kış günlerinde bağışıklığınızın en büyük destekçisi oluyor.

Görünüş olarak turp, zencefil ve kerevize benzetilse de tat olarak çok farklıdır. Halk arasında tatlı patates olarak bilinen yer elması sebzesinin birçok çeşidi vardır. Tadı görünüş olarak benzediği sebzelerin aksine tatlıdır. Bazen yemeklerin içinde patatese benzetilen bu sebze çiğ olarakta tüketilmektedir.

‘FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR’

Yer elması içinde birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunan 'inülin' maddesi bulunur. Bu maddenin bağırsaklar üzerinde önemli fonksiyonları vardır. Özellikle kolon kanserine karşı önemli ölçüde koruma sağlar. İçerdiği demir minerali bakımından zengin oluşu sayesinde ise kansızlığa iyi gelir. Yer elması madde ve potasyum bakımından zengin olduğundan kalp damar hastalıkları riskini de azalmaktadır. Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan vitaminleri içeren yer elmasında yüksek oranda A ve B vitamini bulunur.

Yer elmasının faydaları şu şekilde;

İstemsizce maruz kaldığımız stresin etkilerini azaltır, sakinleştirir. Sinir sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar.

Halsizliği azaltmaya yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenlerken kabızlığa iyi gelir ve idrar söktürücü özelliği de vardır.

Mide ağrısı olanların ağrılarına şifa olacak bir sebzedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda kansere karşı koruyucu önemli bir besindir.

Yıllara meydan okumanıza ve yaşıtlarınızdan genç görünmenizi sağlar. Cildiniz için oldukça faydalı olacaktır.

Kalorisi oldukça düşüktür. Diyet listelerinin önemli besin kaynağıdır. Tüketimi oldukça zengin bir şekilde tariflerde yer alır.

Yalnızca besin maddesi olarak düşünmek hatamız olur. Yer elması suyunu kaynattığımızda saçlarımız için harika bir bakım suyu olacaktır. Dökülen, mat ve cansız saçları toparlamasına yardımcı olacaktır.

Şeker hastaları hiçbir şüphe duymadan tüketebilir.

Kan değerlerini dengeleyecektir ve nişasta içermediği için hiçbir zararı da yoktur.

Düzenli tüketildiği zaman östorojen hormonu seviyesini düzenleyerek menopoz döneminde semptomları hafifletir.

Beyin içinde faydaları olan yer elması nöron büyümesi teşvik eder.

YER ELMASI ZARARLARI

Yer Elması Zararları araştırıldığı zaman içinde nişasta ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır. Fakat detaylı bir şekilde de konuya açıklık getirmek önemlidir.

Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketim sonucu ishale veya gaz problemine sebep olabilir.

Hassas bağırsak problemi olanlara tavsiye edilmemektedir.

Çiğ yer elması ilk kez tüketildiği zaman tüketen kişide gastrointestinal sistem aktivitesinde problem yaşanabilir.

Alerjisi olan kişilere tavsiye edilmiyor.