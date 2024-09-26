Milletvekili olarak ilk 500 gün: Süleyman Şahan

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Binlerce kişiyi mağdur eden Tost uygulaması nedir? Nasıl çalışır?

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Yozgat'ta birçok kişi kullanıyordu: Tost uygulaması patladı!

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Jandarma yetkilileri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda hemen güvenlik güçleriyle iletişime geçmeye davet etti.

Toplamda 87 vatandaşa bu kapsamda bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Vatandaşları internet dolandırıcılığı na karşı bilinçlendirmek amacıyla yürütülen etkinlikte, "İnternette Her Gördüğünüze İnanmayın, Her Bağlantıya Tıklamayın" sloganı ön plana çıktı.

Yozgat’ta düzenlenecek büyük festival için imza töreni!

Yozgat’ta düzenlenecek büyük festival için imza töreni!

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