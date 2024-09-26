Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, toplum destekli faaliyetler kapsamında dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşları internet dolandırıcılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla yürütülen etkinlikte, "İnternette Her Gördüğünüze İnanmayın, Her Bağlantıya Tıklamayın" sloganı ön plana çıktı.
Toplamda 87 vatandaşa bu kapsamda bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.
Jandarma yetkilileri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda hemen güvenlik güçleriyle iletişime geçmeye davet etti.
Muhabir: Alpaslan Demir