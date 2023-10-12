Tahmini Okuma Süresi: dakika

Stadyumun yeri konusunda kamuoyunda uzun süren tartışmalara rağmen yeri değiştirilmeyen ve uzun zamandır inşaatı ilerlemeyen Yozgat Şehir Stadyumu’nun bu durumu Yozgatlıların tepkisine neden oluyor.

500 DEDİLER, BİN GÜN OLDU!

Stadyumun bulunduğu yere tekrar yapılmasına karar verildikten sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya stadyum inşaatını tamamlaması için 500 gün süre verilmişti.

11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bin 17 gün geride kaldı fakat Yozgat Şehir Stadyumu halen tamamlanmadı.



MÜTEAHHİT BIRAKTI MI?

Yaşanan sorunlar nedeniyle de uzun süredir çivi çakılmayan stadyumun mevcut hali sporseverlerin tepkisini çekiyor. Son olarak, yüklenici firmanın inşaatın yapımını bıraktığı bilgisinin kamuoyunda konuşulmaya başlanması ile birlikte Yozgatlılar şehir stadyumunun akıbetini merak etmeye başladı.

İLÇE STADI BİTTİ, İL BEKLİYOR!

Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2014 yılında yapımına başlanılan Sorgun İlçe Stadyumu’nun inşaatı 2017 yılında tamamlanmıştı.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Yeni Şehir Stadı, 2020 yılında tamamlanmış ve stadyumların yarıştığı "2020 Yılın Statları" yarışmasına aday gösterilmişti.

Çevre il ve ilçelerde yapımına başlanan şehir stadyumları bir bir tamamlanıp açılışı yapılırken Yozgat Şehir Stadyumu’nun Yozgat’ın göbeğinde halen inşaat halinde duruyor olması Yozgatlıların, özellikle de sporseverlerin tepkisine neden oluyor.



YENİ TAKIM VAR AMA STAT YOK!

Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü’nden sonra Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü kuruldu. Bozokspor Bölgesel Amatör Ligi 11. grupta mücadele ediyor fakat oynayabileceği bir stadyumu bulunmuyor.

Sporseverler bu duruma tepki gösteriyorlar. “Yeni takım kurdunuz ama inşaatına başladığınız stadyumu bitiremediniz” diye isyan eden Yozgatlı sporseverler, alternatif bir spor kompleksinin olmamasından yakındılar.



STAT HANGİ SEZONA YETİŞECEK?

23 Mayıs 2022 dönemin Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Şehir Stadyumu’nun 29 Ekim 2022’ye yetiştirileceğini söylemiş ve Polat’ın bu beyanı yerel ve ulusal basında yer almıştı.

Polat, 23 Mayıs 2022’de yaptığı açıklamada “Müteahhidimiz 11’inci ay diyor ama daha erken yapacağını inşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmesi için çaba sarf edeceğine inanıyorum. İnşallah 29 Ekim’de iki bayramı bir arada kutlarız” demişti.

Her sezon öncesi, bir sezon sonrasına söz verilen Yozgatlı sporseverler, Yozgat Şehir Stadyumu’nun hangi sezon maçlara ev sahipliği yapacağını merak ediyor.

Yozgatlılar şu sorunun cevabını arıyor: Son üç yılda ancak yüzde 70’ler seviyesine getirilen, bu gidişle önümüzdeki sezona yetişmesi bile zor olan stadyumun kaderi yaklaşan yerel seçimler öncesinde ne olacak? (Mustafa Babayiğit)