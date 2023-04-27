Bölge elemelerini birinci olarak tamamlayan hentbolculara Sorgun Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı İmdat Yasin Yılmaz tarafından destek geldi.

Sorgun Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı İmdat Yasin Yılmaz, Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hentbolcularına şahsi olarak Sivas’ta yapılacak olan müsabakalar öncesi maddi ve manevi destek verdi.

Başkan Yılmaz, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Başarılarıyla gururlandıklarını ve de sevindiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, tarafından gençlere destek geldi.

Yozgat’ı başarıyla temsil eden genç hentbolculara yapacakları maçlarda başarılar dileyen Başkan İmdat Yasin Yılmaz, ne sonuç alırlarsa onlarla gurur duyacaklarını belirtti.

Turnuva 1 Mayıs - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Sivas ilinde oynanacak maçta kazanan 2 takım da Türkiye birinciliği için mücadele edecek. Ahmet Ayverdi