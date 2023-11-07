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“Henkel İsrail malı mı? Henkel Türk malı mı? Henkel hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Henkel, 28 yaşındaki tüccar Fritz Henkel tarafından hayata geçirildi. Fritz Henkel 26 Eylül 1876’de iki ortağı ile birlikte Almanya’nın Aachen kentinde Henkel & Cie firmasını kurdu ve ilk ürünü olan silikat esaslı bir deterjanı pazarlamaya başladı. Henkel firmasını ürün yelpazesi, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri gibi bir çok ürün çeşitliliğinden oluşmaktadır.