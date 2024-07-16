2024 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hemşirelik okumak isteyen binlerce öğrenci, hangi puan türüyle alım yapıldığını ve taban puanlarını merak ediyor. Peki, hemşirelik bölümü hangi sınavla alım yapıyor, taban puanlar ne durumda? Hemşirelik bölümü için TYT mi AYT mi geçerli? İşte detaylar.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ: TYT Mİ AYT Mİ?

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, öğrenciler hangi bölümün hangi puan türünden öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Özellikle hemşirelik bölümü için "TYT mi, AYT mi?" sorusu birçok öğrencinin aklını kurcalıyor. Türkiye'nin önde gelen birçok üniversitesinde hemşirelik bölümü bulunuyor. Bu bölümde birçok sayısal ders yer alıyor. Hemşirelik bölümü, biyoloji ve anatomi derslerinin ağırlıklı olduğu bir bölüm olup, sayısal derslere ilgi duymak ve bu derslerde başarılı olmak önemli kriterler arasında yer alıyor.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPIYOR?

Hemşirelik bölümüne yerleşmek için TYT ve AYT sınavlarına girmeniz ve gerekli baraj puanını aşmanız gerekmektedir. Bu bölüm için sayısal puan türü dikkate alınmaktadır. Sayısal puan türünde yeterli puanı elde eden adaylar, hemşirelik bölümüne kayıt yaptırabilirler.

2024 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı için hemşirelik fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Hacettepe Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 433,49

Başarı Sıralaması: 73.650

Gazi Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 406,03

Başarı Sıralaması: 103.304

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul):Taban Puan: 403,95

Başarı Sıralaması: 105.828

Ege Üniversitesi (İzmir):Taban Puan: 401,58

Başarı Sıralaması: 108.710

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir):Taban Puan: 398,43

Başarı Sıralaması: 112.635

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 415,03

Başarı Sıralaması: 92.947

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 408,80

Baarı Sıralaması: 100.084

İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu):Taban Puan: 402,60

Başarı Sıralaması: 107.438

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 399,35

Başarı Sıralaması: 111.489

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):Taban Puan: 395,17

Başarı Sıralaması: 116.811