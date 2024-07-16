2024 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hemşirelik okumak isteyen binlerce öğrenci, hangi puan türüyle alım yapıldığını ve taban puanlarını merak ediyor. Peki, hemşirelik bölümü hangi sınavla alım yapıyor, taban puanlar ne durumda? Hemşirelik bölümü için TYT mi AYT mi geçerli? İşte detaylar.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ: TYT Mİ AYT Mİ?
Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, öğrenciler hangi bölümün hangi puan türünden öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Özellikle hemşirelik bölümü için "TYT mi, AYT mi?" sorusu birçok öğrencinin aklını kurcalıyor. Türkiye'nin önde gelen birçok üniversitesinde hemşirelik bölümü bulunuyor. Bu bölümde birçok sayısal ders yer alıyor. Hemşirelik bölümü, biyoloji ve anatomi derslerinin ağırlıklı olduğu bir bölüm olup, sayısal derslere ilgi duymak ve bu derslerde başarılı olmak önemli kriterler arasında yer alıyor.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPIYOR?
Hemşirelik bölümüne yerleşmek için TYT ve AYT sınavlarına girmeniz ve gerekli baraj puanını aşmanız gerekmektedir. Bu bölüm için sayısal puan türü dikkate alınmaktadır. Sayısal puan türünde yeterli puanı elde eden adaylar, hemşirelik bölümüne kayıt yaptırabilirler.
2024 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2024 yılı için hemşirelik fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Hacettepe Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 433,49
Başarı Sıralaması: 73.650
Gazi Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 406,03
Başarı Sıralaması: 103.304
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul):Taban Puan: 403,95
Başarı Sıralaması: 105.828
Ege Üniversitesi (İzmir):Taban Puan: 401,58
Başarı Sıralaması: 108.710
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir):Taban Puan: 398,43
Başarı Sıralaması: 112.635
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 415,03
Başarı Sıralaması: 92.947
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 408,80
Baarı Sıralaması: 100.084
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu):Taban Puan: 402,60
Başarı Sıralaması: 107.438
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 399,35
Başarı Sıralaması: 111.489
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):Taban Puan: 395,17
Başarı Sıralaması: 116.811