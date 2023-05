Başkan Delibaşı, Hemşeriler Haftası nedeniyle yayınladığı basın açıklaması şu şekilde; Türkiye’de görev yapan 235 bin hemşire arkadaşımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını bayram havasında kutlamalarını isterdik. Ne yazık ki biriken sorunlar, karşılanmayan talepler ve ücretlerle ilgili beklenen düzenlemelerin henüz hayata geçmemesi nedeniyle hemşire arkadaşlarımız bu haftayı da buruk geçirmektedirler. Salgın döneminde canlarından ve ailelerinden fedakarlıkta bulanarak gecesini gündüzüne katıp şifa dağıtan, 7/24 sağlık hizmeti sunan bütün sağlık camiasının yüzünü güldürecek somut adımlar atılmamıştır. Sağlık çalışanlarının haklarını teslim etmeye gelince geride durulması, yavaş davranılması, sürecin uzatılması çalışanları ümitsizliğe sevk etmektedir. Yoğun iş yükü, şiddet, mobbing, mali ve özlük ile sosyal haklarda yaşanan sıkıntılar da değerlendirildiğinde çalışanların tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kaldığı ortadadır. Bu duruma bir an önce çare üretilmelidir. Ücretler konusunda uzun zamandır dile getirdiğimiz maaşa zam şeklinde tek ödeme, refah payı verilmesi ve enflasyon farkının aylık ödenmesi hususları bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Şiddet ile ilgili yeni bir düzenlemenin TBMM’de bu hafta yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu düzenleme olumlu olmakla birlikte tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara kamu sağlık hizmetinin belirli bir süre acil haller dışında ücretli olmalı ve her şiddet uygulayanın istisnasız tutuklu yargılanması gibi önerilerimiz mutlaka hayata geçmelidir. Sözleşmeli memurluk, Vekil ebe hemşire, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi tüm ucube istihdam modelleri kaldırılmalı ve tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır. 3600 ek gösterge adil ve hakkaniyetli bir biçimde hayata geçmelidir. Sağlık hizmetlerinin daha verimli olması, çalışanın yüzünün gülmesi, Mutlu Çalışan, Mutlu Türkiye İdealimize ulaşmamızın anahtarı hakkı teslim etmekten, emek veren alın teri dökenler için gereğini yapmaktan geçmektedir. Çalışan huzursuz, mutsuz ve ekonomik olarak dar boğazda iken ne yapılırsa yapılsın bir anlamı ve faydası yoktur. Bu nedenle önerilerimizi sunuyor, çözüm istiyoruz. Taleplerimiz makul, haklı ve gerçekçidir. Çalışanların penceresinden bakarak sıkıntıları dile getiriyoruz. Kazanana kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Önemli gün ve haftaların bayram tadında geçmesinin yolunun sağlık çalışanların taleplerinin hayata geçirildikten sonra olacağını ısrarla vurguluyoruz. Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm hemşire arkadaşlarımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyor, sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz. Alpaslan Demir