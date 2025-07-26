Hemşehrilerimizin Her Zaman Yanındayız

Gerçekleşen ziyarette, Yozgatlı hemşehrilerin başkentteki ekonomik ve sosyal faaliyetlerde daha güçlü bir şekilde yer almaları adına yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının yerel esnaf ve girişimcilerle kuracağı bağların hem toplumsal dayanışmayı artıracağı hem de iş dünyasına katkı sunacağı vurgulandı.

Ziyaret sırasında konuşan Federasyon Genel Başkanı Selçuk Bağcı, Yozgatlı girişimcilerin başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Ankara’da ve Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren hemşehrilerimizin yanında olmak, onların çalışmalarına destek vermek bizler için büyük bir sorumluluktur. Sayın Hüseyin Yıldız gibi özveriyle çalışan hemşehrilerimiz, genç girişimcilerimize de ilham kaynağı olmaktadır” dedi.

Federasyon Başkan Yardımcısı Bünyamin Çapraz da, Yozgatlı iş insanlarının birbirine destek olması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür ziyaretlerin hem moral hem de motivasyon açısından önemli olduğunu ifade etti.

Best Kargo sahibi Hüseyin Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve her zaman destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.