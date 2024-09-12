Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında, kira ödemelerini 5 gün içinde bildirmeyen ev sahibi ve kiracılara para cezası uygulanacak. Kiraların banka veya PTT aracılığıyla ödenmesini zorunlu kılan bu düzenleme, elden yapılan kira ödemelerine yönelik ağır yaptırımlar içeriyor.

KİRA ÖDEMELERİNDE BANKA VE PTT ZORUNLULUĞU

Yayınlanan tebliğ taslağına göre, konut veya işyeri kiralayan tüm kişiler kiralarını banka veya PTT aracılığıyla ödemek zorunda. Haftalık ya da günlük gibi kısa süreli konut kiralamalarında da bu zorunluluk geçerli olacak. Hisseli gayrimenkullerde ise kira bedelinin tamamının, kiraya verenlerden birine bankadan ödenmesi yeterli olacak.

5 GÜN İÇİNDE BİLDİRİME CEZA MUAFİYETİ

Elden kira ödemesi yapanlar için özel usulsüzlük cezası öngörülüyor. Ceza tutarı, kişinin gelir durumuna ve ödediği tutara göre değişse de, asgari ceza miktarı 5 bin TL olarak belirlendi. Ancak, elden ödeme yapanlar bu durumu 5 iş günü içerisinde idareye bildirirse cezadan muaf tutulacaklar.

15 BİN TL’YE VARAN CEZALAR

Kirasının bir kısmını elden alan ev sahipleri ve bu ödemeyi yapan kiracılar için de ceza kesilecek. Örneğin, 25 bin TL'lik bir kiranın 15 bin TL’si elden alındığında, hem ev sahibi hem de kiracı toplamda 15 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak.

KAYITDIŞI EKONOMİYE VE KARA PARAYA KARŞI MÜCADELE

Bu düzenlemenin temel amacı, kira gelirlerinin kayıtdışılığını önlemek, vergi kayıplarını engellemek ve ekonomide daha doğru verilere ulaşılmasını sağlamak. Aynı zamanda, kara para aklamaya karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.