Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan Pazar Yeri’nde yenileme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Pazar Yeri’nin Boğazlıyan esnafı ve vatandaşlar için hem ticaretin hem de sosyal buluşmaların merkezi olduğunu belirten Coşar, yapılacak düzenlemelerle alanın daha modern, güvenli ve kullanışlı bir hale getirileceğini söyledi.

Başkan Coşar, “Projemiz kapsamında zemin düzenlemeleri, yağmur suyu tahliye sistemleri, esnaf tezgâhlarının standartlaştırılması ve üst örtü sistemi gibi çalışmalar yapılacak. Bu sayede hem esnafımız olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek hem de vatandaşlarımız daha konforlu bir ortamda alışveriş yapabilecek” dedi.

Çalışmaların etaplar halinde yürütüleceğini ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Coşar, “Amacımız, Boğazlıyan’a yakışır, modern bir pazar alanını en kısa sürede halkımızın hizmetine sunmak” diye konuştu.