Yakınlarının kendisinden uzun süre haber alamamasının ardından evine girilmesiyle İstanbul Beşiktaş'ta yalnız yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenilen iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Hayatını kaybeden genç kızın son mesajı da ortaya çıktı.

Helin Uçar kimdir?

Helin Uçar İstanbul Beşiktaş'ta yaşıyordu. İç mimarlık öüğrencisi olan Helin Uçar yaşadığı evde cansız olarak bulundu.

Yakınlarına hayatına son vereceğini söyleyen Uçar'ın son mesajında yakın arkadaşına "Sorunlarım var" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Helin Uçar'ın ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Helin Uçar 22 Ağustos Cuma günü evinde ölü olarak bulunmuştu. Samsun'dan İstanbul'a gelen Helin Uçar'ın yakınları çilingirle eve girerek genç kızın cansız bedenini bulmuştu.