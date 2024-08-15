Hekate, Yunan mitolojisinin en ilginç figürlerinden biri olarak, ay, gece, ölüler, anahtarlar, sınırlar, kapılar, yeraltı, büyücülük, yol ayrımları ve eşiklerle ilişkilendirilen bir bakire tanrıçadır. Genellikle üç yöne bakan üç yüzü olan bir kadın olarak tasvir edilen Hekate, antik dönemde yol ayrımlarına ve eşiklere koruma amacıyla yerleştirilen figürinlerle bilinir.

Türkiye'de, tanrıçanın en önemli kült merkezlerinden biri Lagina antik kentidir. Titan soylu Perses ve Asteria'nın kızı olarak tanımlanan Hekate, mitolojide genellikle ön planda olmasa da, özellikle erken Hristiyanlık döneminde çeşitli olumsuz anlamlarla anılmıştır. Ancak günümüzde Neopaganizmde sevilen bir tanrıçadır.

Karyalılar tarafından özellikle saygı duyulan Hekate'nin Anadolu ya da Trakya kökenli olduğu düşünülmektedir. Artemis ve Apollon ile anne tarafından kuzen olan tanrıça, Yunan mitolojisinde Zeus'un dünyayı, Poseidon'un denizleri, Hades'in ise yeraltını paylaştığı bir düzenin parçası olarak, bu üç alanda da yetki sahibidir. Ayrıca, Persephone'nin kaçırılışı efsanesinin bazı varyasyonlarında da rol oynar.

Hekate'nin üç yüzlü tasviri, zamanla ay tanrıçaları Hekate, Artemis ve Selene'nin bir üçlemesi olarak kabul edilen bir inancın doğmasına yol açmıştır. Trakya açıklarındaki Semadirek adası, tanrıçanın bir diğer önemli kült merkezi olarak kabul edilmektedir.

Tanrıçanın bazı kült isimleri ve anlamları şunlardır:

Aedonaea (Αιδωναια): Yeraltının Hanımı

Brimo (Βριμω): Kızgın olan / Korkunç olan

Perseis (Περσεις): Yokedici / Perses'in kızı

Trimorphis (Τριμορφις): Üç vücutlu