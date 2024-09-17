Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma, yenge Hediye Güran’ın ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Hediye Güran’ın açıklamaları, cinayet soruşturmasının seyrini köklü şekilde değiştirebilir.

HEDİYE GÜRAN’IN İFADESİ OLAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Cinayet soruşturmasında önemli bir dönemeç yaşandı. Yenge Hediye Güran, ifadesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın bulunduğu bir ahırda boğuşma sırasında öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Güran, annenin oğlu Enes’i dövdüğünü ve Enes’in kolundaki ısırık izlerinin anne Yüksel Güran’a ait olduğunu iddia etti.

Hediye Güran’ın verdiği bilgilere göre, ahırda yaşanan boğuşma sırasında Narin’in annesi ve ağabeyi arasında şiddetli bir çatışma yaşandı. Güran, “Narin’in bu ahırda öldürülmüş olabilir” şeklinde ifadede bulunarak olayın detaylarının bu doğrultuda araştırılması gerektiğini vurguladı.

EMEKLİ POLİS MEMURUNDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Emekli polis memuru İsa Altun, Sözcü TV’de yayınlanan bir programda Hediye Güran’ın itiraflarını değerlendirdi. Altun, bu itirafların cinayet soruşturmasının en güçlü senaryosunun Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğini gösterdiğini belirtti. Altun’a göre, anne Yüksel Güran’ın, Enes’in kardeşi Narin’i boğmasını gördü ve bu esnada Enes’i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes’in kolundaki ısırık izinin anne Yüksel Güran’a ait olduğunu öne süren Altun, “Yenge, katilin Enes olduğunu burada açıkça anlatıyor. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları ilerledikçe daha fazla detay ortaya çıkacak” dedi.

CİNAYET OLAYININ KRONOLOJİSİ VE ARKA PLANI

8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklanmış durumda. Anne Yüksel Güran ise cinayetle ilgili olarak gözaltında bulunuyor. Aile üyelerinin, 19 gün süren arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği, bu süreçte Narin Güran’ın 21 Ağustos’ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saatten sonra eve iki kez girdiği belirtilen yengesi Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı.

TOPLUMDA ŞOK VE ADALET ARAYIŞI

Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran bu cinayet, toplumda büyük bir dehşet ve üzüntü yarattı. Narin Güran’ın vahşice öldürülmesi, adalet arayışını daha da artırdı. Soruşturmanın, Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor.

ADLİ SÜREÇ VE ŞÜPHELİLER

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan Hediye Güran ve iki kuzeni adliyeye sevk edildi. Çelişkili ifadeleri bulunduğu belirtilen iki kuzen serbest bırakıldı. Adli sürecin ilerlemesiyle birlikte cinayetin detayları ve sorumlularının kimliği hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.

Bu cinayet, Türkiye’nin gündeminde geniş bir yer tutarken, toplumun adalet beklentisi ve soruşturmanın derinliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesi umuluyor.