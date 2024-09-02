300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefiyle ilerleyen OSB, tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu’nun yeni cazibe merkezi olmaya aday.

FUAT OKTAY'IN VİZYONU GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevindeyken Fuat Oktay tarafından başlatılan yerelden kalkınma hamlesi, Boğazlıyan'daki OSB'de somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Yozgat Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bölgedeki çalışmalar ve OAV Teknoloji’nin yatırımları hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

LİTYUM-İYON BATARYA ÜRETİM TESİSİ YOZGAT’TA KURULUYOR

Boğazlıyan'da 983 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek lityum-iyon batarya üretim tesisi, Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerinde önemli bir atılım olacak. Yeni tesis, yıllık 501.000 adet LFP batarya hücresi üreterek, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesini güçlendirecek.

BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK KATACAK

OAV Teknoloji yetkilileri, Boğazlıyan’daki bu yatırımın bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyor. Yüzlerce kişiye istihdam yaratacak olan tesisin inşaatına 2024’ün son çeyreğinde başlanması ve bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI

Üretime geçildiğinde, OAV Teknoloji’nin lityum-iyon bataryaları, başta elektrikli araçlar olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılacak. Bu adım, Türkiye’nin enerji güvenliğine katkıda bulunarak, dışa bağımlılığı azaltacak.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTIRACAK

OAV Teknoloji’nin bu yatırımı, Türkiye’nin enerji depolama teknolojilerinde dünya pazarında rekabet gücünü artıracak. Tesis, yerli üretimi güçlendirmenin yanı sıra Türkiye’nin ihracat potansiyelini de yükseltecek.

YOZGAT İÇİN EKONOMİK KALKINMADA DÖNÜM NOKTASI

Bu dev yatırım, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi için de bir dönüm noktası niteliğinde. Yüksek teknoloji tesisi, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak, yerel ekonomiyi ve teknolojik altyapıyı güçlendirecek. OAV Teknoloji, yenilikçi enerji çözümleri sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenecek.

ENERJİ POLİTİKALARINDA STRATEJİK ADIM

Bu yatırım, Türkiye’nin enerji politikalarında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.