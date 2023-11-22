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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025'' kapsamında çalışmalar hayata geçirilmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapay zekâ uzmanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak, öğretim programları çerçevesinde kılavuz kitap ve eğitim materyalleri hazırlanması amacıyla FEYZA Projesi başlattı. FEYZA Projesi'nin ilk aşaması olan eğitici eğitimi pilot uygulaması 22-24 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.Pilot uygulama sonrasında her ilden öğretmenlerin katılımıyla eğitici eğitimleri, imam hatip okullarında görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ile 20-24 Kasım'da Ankara'da, 27 Kasım-1 Aralık'ta Tokat'ta gerçekleştirilerek proje yaygınlaştırılacak.Proje kapsamında yapay zekâ teknolojileri ile ilgili kılavuz kitap ve eğitim materyalleri hazırlandı. Ayrıca pilot uygulama olmak üzere 20 okulda yapay zekâ atölyesi kurulacak.Eğitmen öğretmenlerce verilecek eğitimler ile ilk etapta Türkiye genelinde 4 bin 800 öğretmen ve 4 bin 800 öğrenciye yapay zekâ uygulamaları eğitimi verilmesi hedefleniyor. Okullarda yapılacak planlama sonucunda yıllık hedef 50 bin öğrenciye yapay zekâ uygulamaları eğitimi vermek.