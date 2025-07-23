Ozzy Osbourne ünlü müzisyen son konserinde sözleri herkesi etkiledi; "Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" dedi.

Ozzy Osbourne kimdir?

Asıl adı John Michael Osbourne olan sanatçı 3 Aralık 1948’de Birmingham’da doğdu.

Özel hayatına dair bilgileri olmayan ünsanatçı daha çok kariyeri hakkında bilgilari vardır.

Kariyerinde İlk Adım

1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ünlendi.

1979'da Black Sabbath'tan kovulduktan sonra solo kariyerine başladı ve 13 stüdyo albümü yayımladı.

Metalin Babası

İlk 7 albümünün hepsi 2 milyondan fazla satarak ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazandı.

Osbourne, kovulduğu Black Sabbath grubuyla ilerleyen dönemde çeşitli etkinliklerde bir araya geldi ve 2013'te grupla birlikte "13" albümünü kaydetti.

Metal müziğin ortaya çıkışındaki katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle kendisine "metalin babası" denmekteydi.

Ozzy Osbourne Neden Öldü?

Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne 2020 yılında bir düşme sonrası parkinson hastalığına yakalandı ve yıllarca mücadele ediyordu.76 yaşında hayatını kaybede Osbourne’nin acı haberini ailesi duyurdu.