Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler kırtasiye alışverişine başladı. Fiyatlar markalara göre çeşitlilik gösterirken kırtasiyeciler çocukların sağlığı için kaliteli ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Öte yandan uygun fiyatlı alışveriş için TSE ve CE belgeli yerli malı ürünler tavsiye ediliyor.

“ÜRÜNLERDE FAZLA ARTIŞ GÖREMİYORUZ”

Çocukların sağlığı ürünleri seçerken ilk kriter olduğunu dile getiren Sancak Kırtasiye Sahibi Mustafa Koca, “Yozgatlı vatandaşların alışverişlerini gelecek hafta yapacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Koca yaptığı açıklamada, “02 Eylül’de Anaokullarının ve diğer sınıflarının açılması ile birlikte gelecek hafta yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan ürün seçerken merdiven altı üretimlerden kaçınmalarını istiyoruz. TSE ve CE belgeli ürünlerden almalarını istiyoruz. Bu yıl ürünlerde fazla artış göremiyoruz. Çünkü artışlar yıla yayıldığı için bu artışlar belli olmuyor. Geçen sene okul çantasını 750-800 liraya sattık bu sene şimdi en fazlası bin lira civarında tabi ürünün kalitesine göre fiyat artışları da olabiliyor. Bütün ürünlerde 25-30 civarında bir artış oldu. Öğrencinin bulabileceği ürünlerimizin tamamı mevcut velilerimizi kaliteli ürün almalarını özellikle istiyoruz” diye konuştu.

“MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ”

Velilerin bildikleri ürünleri almalarını isteyen Eğitim Kırtasiye sahibi Osman Erkoç, “Bizler fiyatlarımızı sabit tuttuk. Yozgat halkının ucuz ve kaliteli ürün kullanmasını istiyoruz. Yozgat halkımıza destek olsun istiyoruz. Bütün ürünlerimiz TSE ve CE belgeli faturalı ürünlerdir. Vatandaşlarımızın bu belgelere dikkat etmesini istiyoruz. Alışveriş yaparken merdiven altı ürünlere dikkat etsinler. Ucuz ürünlere aldanmasınlar. 1982 yılından bu zamana kadar bu işi yapıyoruz. Üçüncü kuşak olarak işimizin başındayız. Elimizden geldiği kadarıyla Yozgat haklına destek olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız cebine göre hareket edebiliyor saygımız var onlara. Bizim çantalarımız var 750 liradan başlıyor bin 600 liraya kadar çıkabiliyor. Müşterilerimizin bizlere dediği sizlerden aldığımız çantalar 3 buçuk yıl dayanabiliyor. Bu söylemler bizleri mutlu ediyor. Velilerimizin ürün alırken dikkat etmesi gereken hususlar şu. Ürünün kalitesine bakacak. Düzenli bir çocuk eğer çanta alırsa 1 buçuk yıl kullanabilir. Düzensiz bir çocuk maksimum 6 ay götürür. Bizim sattığımız çantalar düzensiz çocuğu bile 1 yıl götürüyor. Velilerimiz büyük firmalardan ve diğer merdiven altı yerlerden aldığı ürünlerden 300-500 liraya alan ürünler dayanmıyor. Defterlerimiz, kalemlerimiz kalite bakımından çok güzel. Velilerimizin kaliteli ürün almaları konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

Can Kitap Kırtasiye Sahibi Ahmet Yıldırım, “Okulların açılmasına 1 hafta kaldı. Bütün hazırlıklarımız tamam. Geçen sene ve bu sene fiyatların arasında hemen hemen yüzde 50 zam var. Ürenlerimizde kesinlikle sağlığa zararlı ürün yok hepsi orijinal. Bizlerde bulunan ürünlerin piyasada sahtesi bulunuyor” dedi.