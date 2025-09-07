2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. 3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders zili yarın sabah çalacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ücretsiz dağıtılan ders kitapları sıralarda yerini aldı.

Eğitimde kullanılan yenilikler arasında yer alarak kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde öğrenciler içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek. Aynı zamanda animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara da erişim sağlayabilecek.

Bu yıl okullarda tekrar forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo ise kullanılmayacak.