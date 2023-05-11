Gönüllü din görevlilerinden oluşan ve Vakıf Şubesi tarafından oluşturulan “Afet Acil Durum ve İnsani Yardım Ekibi” ile hazırlık toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden, İl ve İlçe Müftülükleri olarak daha önce meydana gelen depremlerde acil durum ve insani yardım noktasında gönüllü olarak din görevlilerimizin görev aldığını, bundan sonra da olması muhtemel afet ve acil durumlara insani yardım amacıyla ekip oluşturduklarını söyledi.

Müftü Gülden, Kurulan “Afet Acil Durum ve İnsani Yardım Ekibi” gerekli eğitimleri alarak olabilecek her hangi bir afet ve acil durumda Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD ile koordineli bir şekilde insani yardım faaliyetinde bulunacağını ifade etti. Alpaslan Demir