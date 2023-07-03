Bolu’da başlayan hazırlık kampı 16 Temmuz tarihine kadar devam ederken, bu sene içerisinde Yunanistan'ın Nafplio kentinde düzenlenen 16’ıncı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu U17 Kızlar Şampiyonası'nda milli takım formasını giyen Zehra Karadavut şampiyonada gösterdiği performans ile de turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

YENİDEN AVRUPA KUPASINDA MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM

Yozgat’ın gururu olan Zehra Karadavut, Bolu kampında yeniden milli takım formasını giyebilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini söyledi. Hayali olan 66 numaralı milli takım forması ile Yunanistan’da başarılı müsabakalar çıkardığını ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildiğini hatırlatan Karadavut, ‘’Önümüzdeki Avrupa şampiyonasında da milli takımımızın formasını giymek istiyorum. Milli takımda memleketimin plaka kodu olan 66 forma numarası ile Yunanistan’da mücadele ettim ve bundan sonra da Allah nasip ederse milli takımda 66 numaralı formayı giymeye devam etmek istiyorum. Bu gururlu formayı A Milli takıma kadar sırtımdan bırakmak istemiyorum. Be sene yapılan bütün hazırlık kamplarına katıldım. Avrupa şampiyonası kadrosunda yer alabilmek için arkadaşlarım ile birlikte kıyasıya bir mücadele içerisine girdik. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparak kadroda yer alacağıma inanıyorum’’ dedi.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN OYUNCULARINI YETİŞTİRİYORUZ

Öte yandan U17 Hentbol Kadın Milli Takımı’nın Bolu’da gerçekleştirilen kampına Antrenör olarak katılan Enis Atmaca ise, geleceğin Kadın A Milli Hentbol takımının oyuncularını yetiştirdiklerini söyledi. Kendisinin alt yapıya önem veren bir Antrenör olduğunu, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını oluştururken de alt yapıdan yetiştirdiği oyuncular ile mücadele ettiğini ve başarılı olduğunu hatırlatan Atmaca, ‘’Bolu’da gerçekleştirilen kampa Antrenör olarak davet edildim. Burada A Milli takımımızın oyuncularını yetiştiriyor, sporcularımız ay zamanda da Avrupa kupalarına hazırlıyoruz. Yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Gerçekten çok yetenekli oyuncular var, bu oyunculardan biri de benim öğrencim Zehra Karadavut. Yunanistan’da en iyi oyuncu ödülünü alan Zehra Karadavut ile gurur duyuyorum. İlkokul çağından bu güne kadar hep yanında oldum ve bu noktaya gelebilmesi için birlikte çok çalıştık. Ben kendisini tebrik ediyorum’’ diye konuştu. Haber Merkezi