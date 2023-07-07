Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen gruplarından KÖFN’ün yeni albümü Popstar ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise The Weeknd haziran ayının şampiyonu oldu.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da Haziran ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk yer aldı.
KÖFN’ün Popstar albümü zirvede
Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isim olan Semicenk’in Geri Dönemedim parçası yerli şarkılar listesinin lideri oldu. Sevilen şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran KÖFN grubunun yeni albümü Popstar, Haziran ayında yerli albüm kategorisinde zirveye yerleşti.
Tom Odell’ın Another Love parçası zirvede
Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell - Another Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Haziran ayında The Weeknd, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘Coi Leray’’in ‘COI’ albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak listeye adını yazdırdı.
Platformda en çok dinlenen yerli single’lar
Semicenk - Geri Dönemedim
Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim
Simge - Aşkın Olayım
Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?
Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
Semicenk & Reynmen - Yana Yana
Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum
Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
İrem Derici - Yaz Gülü
Hadise - Feryat
En çok dinlenen yerli albümler
KÖFN - POPSTAR
Simge - Ben Bazen
Hande Yener - Afrodizyak
Mabel Matiz - Maya
Emir Can İğrek - Parti İptal
Teoman - Aşık Bir Adam
Müslüm Gürses - Küskünüm
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Madrigal - Neogazino
Merve Özbey - Devran
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Simge
Hande Yener
KÖFN
Soner Sarıkabadayı
İrem Derici
Zeynep Bastık
Mabel Matiz
Hadise
İkilem
En çok dinlenen yabancı albümler
Coi Leray - COI
Rema - Rave & Roses Ultra
The Weeknd - The Highlights
Eminem - Curtain Call: The Hits
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation
Harry Styles - Harry’s House
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
Ellie Goulding - Higher Than Heaven [Deluxe]
Sam Smith - Gloria
ROSALIA - MOTOMAMI
En çok dinlenen yabancı single’lar
Tom Odell - Another Love
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Miley Cyrus - Flowers
Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)
Maluma - COCO LOCO
Eminem - Mockingbird
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Sam Smith & Kim Petras - Unholy
The Weeknd - Blinding Lights
Shakira - Acrostico [Solo Version]
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
The Weeknd
Coi Leray
Shakira
Imagine Dragons
Taylor Swift
INNA
Metallica
Miley Cyrus
Tom Odell
Sia İHA