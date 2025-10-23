Kadışehri Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait 4 taşınmazı 24 Ekim 2025 tarihinde açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıyor.

4 Taşınmaz Açık Teklif Usulüyle Satılacak

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Hazineye ait toplam 4 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satışa sunulacak. İhaleler, 24 Ekim 2025 tarihinde Kadışehri Hükümet Konağı Ek Bina 1. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında yapılacak.

Satışa Sunulan Araziler

İhale kapsamındaki taşınmazlar arasında Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı, Yavuhasan ve Çamsaray köylerinde bulunan toplam 4 parsel yer alıyor.

Kabalı köyü Ziraat Mevkii: Bin 305,17 metrekare (m²), tahmini bedel 325 bin lira

Yavuhasan köyü Çartallar Mevkii: Bin 246,10 m², tahmini bedel 375 bin lira

Çamsaray köyü Köyiçi Mevkii: 2 bin 288,19 m², tahmini bedel 700 bin lira

Yavuhasan köyü Döndüpınarı Mevkii: 2 bin 960,73 m², tahmini bedel 890 bin lira

Tüm taşınmazlar imarsız ve işgalsiz durumda bulunuyor.

Katılım Şartları

İhaleye katılacak gerçek kişiler, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi; tüzel kişiler ise güncel sicil kayıt belgesi ve noter onaylı imza sirkülerini ibraz edecek. Geçici teminat bedelleri, belirtilen tutarlarda nakit veya süresiz teminat mektubu olarak yatırılacak.

Posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecek ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak.

Ödeme Kolaylığı ve İndirim

4706 sayılı Kanun gereğince, satış bedelinin 1/4’ü peşin ödenmek kaydıyla kalan tutar, yasal faiz uygulanarak 2 yıla kadar 8 eşit taksitte ödenebilecek. Bedelin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satış işlemleri KDV’den, vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Ayrıca, satın alınan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

Bilgi ve İletişim

İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde Kadışehri Milli Emlak Şefliği’nde ücretsiz olarak görülebilecek. Detaylı bilgilere ayrıca www.milliemlak.gov.tr, www.yozgat.csb.gov.tr ve www.kadisehri.gov.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.

İhale hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kadışehri Kaymakamlığı’nın (0354) 375 48 87 numaralı telefonu üzerinden Milli Emlak Şefliği personeliyle iletişime geçebilecek.