Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Hazine’ye ait biri tarla, biri arsa olmak üzere iki taşınmaz, açık teklif usulüyle satışa sunulacak. İhaleler 25 Eylül 2025’te Sarıkaya Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye Çıkacak Taşınmazlar

Sarıkaya Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yapılan duyuruya göre, satışa çıkarılacak taşınmazlardan ilki Hasbek Köyü Köseroğlu mevkisinde yer alan bin 126,92 metrekarelik tarla olacak. İmarsız durumda ve işgalli olduğu belirtilen tarla için tahmini bedel 60 bin lira, geçici teminat ise 18 bin lira olarak belirlendi. İhale 25 Eylül 2025 günü saat 14.30’da yapılacak.

İkinci taşınmaz ise Cumhuriyet Mahallesi Cehennemderesi mevkisinde bulunan bin 139,55 metrekarelik arsa olacak. 483,10 metrekarelik hazine hissesine sahip, konut alanı olarak değerlendirilen arsa için tahmini bedel 1 milyon 220 bin lira, geçici teminat bedeli ise 366 bin lira olarak açıklandı. Bu ihale ise aynı gün saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Katılım Şartları

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak ihalelere katılacak gerçek kişilerin ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi ibraz etmesi gerekiyor. Tüzel kişilerden ise sicil kayıt belgeleri ile noter tasdikli imza sirküleri istenecek. Ayrıca tüm katılımcıların geçici teminat bedelini yatırdıklarını gösteren makbuz ya da geçerli teminat mektubu sunmaları şart koşuluyor.

Ortak girişimle ihaleye katılmak isteyenlerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermeleri zorunlu olacak.

Ödeme Kolaylığı ve Vergi Muafiyetleri

4706 sayılı Kanun gereği, satış bedelinin 1/4’ü peşin ödenmek şartıyla kalan tutar için kanuni faiz uygulanarak iki yıla kadar sekiz eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satışa konu taşınmazlar KDV’den muaf tutulurken, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelerden vergi, resim ve harç alınmayacak. Ayrıca, satış yapılan taşınmazlar beş yıl süreyle emlak vergisine tabi olmayacak.

Detaylar Milli Emlak’ta

İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Sarıkaya Milli Emlak Şefliği’nde ücretsiz olarak görülebilecek. İstekliler tekliflerini posta yoluyla da iletebilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden de ulaşılabilecek.