1 Ocak 1967’de Batman’da dünyaya geldi. Mehmet Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde bitirdi. Ankara’da aynı fakültede bir yıl boyunca araştırma görevlisi konumunda çalışmasının ardından Etibank bursu ile yüksek lisansı için İngiltere’de bulunan University of Exeter’e gitti.

Yüksek lisans eğitiminden sonra Türkiye’ye tekrar gelen Şimşek 3 ay Etibank’ta çalışmasından sonra ABD’ye gitti. Amerikan vatandaşı olan meslektaşı Annalise Granwald ile 1999 yılında on yıl evlilikleri olan Şimşek'in ayrıca ABD ve İngiltere vatandaşlığı da vardır.

Mehmet Şimşek Hangi Görevlerde Yer Aldı?

1988 Ankara Üniversitesi SBF Araştırma Görevlisi

EtiBank

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye üzerine Kıdemli Ekonomist

Union Bank Of Switzerland’da Hisse Senedi Analizi Bölümü

Deutsche Bank Menkul Değerler Bölümü’nde

Merril Lynch’te Akdeniz Bölge Sorumlusu ve ardından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ekonomik ve stratejik araştırmalar bölümü başkanlığı

2007’de Gaziantep, 2011 ve 2015 yıllarında Batman’dan AKP Milletvekili

60. Dönem Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

61, 62, 63, 64. Dönem Hükümeti’nde Maliye Bakanı

65. Dönem Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı

67. Dönem Hükümeti Hazine ve Maliye Bakanı