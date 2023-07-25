AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ile Süleyman Şahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek ekonomi üzerine kendisi ile bir takım fikir alışverişinde bulundular.

Bakan Şimşek’e Yozgat için göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destek için teşekkür eden Milletvekili Akgül, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan ile birlikte ziyaret ettik. Hüsnü kabulleri ve Yozgat'ımız için göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Yozgat Milletvekilimiz, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Bey’i ziyarette ettik. Ekonomi üzerine kendisi ile bir takım fikir alışverişinde bulunduk. Misafir perverliği ve hoş görüsünden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan