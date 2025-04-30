Çayıralan ilçesinde Milli Emlak Şefliği tarafından 5 adet Hazine arazisinin satışa çıkarılacağı duyuruldu. Taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile gerçekleştirilecek.

Satışa sunulacak taşınmazlar arasında Turluhan, Söbeçimen, Evciler-Karaazap ve Fahralı köylerinde yer alan tarla ve ham toprak vasfındaki araziler bulunuyor. En küçük taşınmaz bin 839,81 metrekare, en büyüğü ise 13 bin 517,50 metrekare büyüklüğünde. Tahmini bedeller 150 bin lira ile 1 milyon 82 bin lira arasında değişiyor.

İhaleler, 22 Mayıs 2025 tarihinde Çayıralan Hükümet Konağı'nın 2. katındaki Milli Emlak Şefliği odasında, belirtilen saatlerde yapılacak. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ihale saatine kadar gerekli belgeleri komisyona elden teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşmış olması şartı aranıyor.

İhaleye katılım için gerekli belgeler arasında; yerleşim yeri belgesi, adres beyanı, kimlik veya vergi numarası, geçici teminat belgeleri ve tüzel kişiler için yetki belgeleri yer alıyor. Ortak girişimlerin noter tasdikli ortaklık beyannamesiyle başvuruda bulunması gerekiyor.

Satışı yapılacak taşınmazlar, ilgili mevzuat gereği KDV, vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Ayrıca, satış tarihini izleyen yıldan itibaren beş yıl boyunca emlak vergisinden de muaf olacak. Talep edilmesi durumunda, taşınmaz bedelinin dörtte biri peşin ödenerek kalan tutar, yasal faiz uygulanmak suretiyle üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödenebilecek. Bedelin peşin ödenmesi halinde ise yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtildi.

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içinde Çayıralan Milli Emlak Şefliği’nde ücretsiz olarak görülebilirken, detaylı bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden temin edilebilecek.

Bilgi almak isteyenler, 0 (354) 736 31 14 numaralı telefondan Milli Emlak Şefliği’ne ulaşabilecek. Yetkililer, komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu vurguladı.