Hazar Vural Jane'in kim olduğu merak ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2009 yılında mezun olan Jane, akademik kariyerine önemli adımlar atmış bir isim.

2012 yılında Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını tamamlayan Jane, "İran Toplum Yapısının Dış Politikasına ve Ortadoğu Güvenliğine Etkileri" başlıklı teziyle dikkat çekti.

2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora tezini savunan Jane, "Velayeti Fakih ve İran Dış Politikası: Ali Hamaney’in Konumu" başlıklı çalışmasıyla akademik dünyada önemli bir yere sahip.

Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapan Dr. Vural Jane, İran, Ortadoğu siyaseti ve dış politika analizi konularında derinlemesine araştırmalar yapmaktadır.