Niğde'de hayvan otlatma sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Yenikenk Mahallesi Yazılar mevkisinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle C.Ç. M.Ç. ile O.K. ve B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından B.K. (18), yanındaki bıçakla C.Ç.'yi (33) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince uygulanan C.Ç., ambulansla kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.