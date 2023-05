Uluslararası E-88 karayolunun yapılmasından sonra 500 metrelik bir bölümü Saray köyü içerisinde kalan eski Yozgat-Ankara karayolu görenleri adeta farklı bir dünyaya taşıyor. Önceleri Yozgat-Ankara yolu olarak kullanılan yolun yaklaşık 500 metrelik kısmında iri gövdeli, birbirine yakın mesafede dizili söğüt ağaçlarının oluşturduğu tünel görünümlü manzara, görenleri eski günlere götürüyor. İki tarafı da söğüt ağaçlarıyla sarılı olan yolda yolculuk edenler yeşilin her tonunun birbirine karıştığı tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor.

Her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen tünel görünümlü yolda seyahat edenlerin yanı sıra yol, gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor.

Görünümüyle dikkat çeken yolu günlük hayatta kullanan yöre halkı da yolun asfaltlanarak çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyor.

Bulgur fabrikası olduğu için tünel görünümlü yolu her gün kullandığını söyleyen Osman Dereli isimli vatandaş, “Burada düğünü olanlar gelip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Burası tünel gibi ayrı bir güzellik veriyor. Yalnız biraz bakımsız yolunun tekrar yapılması gerekiyor. Eskiden buraya Atatürk yolu derlerdi. Ankara’ya gidip gelirken bu yolu kullanırdık. Bu yolun yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği oluyor, söğüt ağaçları burayı tünel gibi kapatıyor. Buraya gelenler için güzel bir mesire alanı da oluyor” dedi. İHA