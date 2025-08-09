Hayko Cepkin, günümüz rock ve Anadolu rock tarzı müzikleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip. Festivallerin de aranan ismi olan Cepkin hakkında merak edilen pek çok detay var. Biz de Hayko Cepkin nereli sorusundan başlayarak ablasının kim olduğuna kadar edindiğimiz bilgileri derledik.

Hayko Cepkin ülkemizde rock müziğin en önemli temsilcilerinden birisi. Kendine has tarzı ve şarkılarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı benzersiz sahne şovlarıyla da fırtınalar estiriyor.

Hayko Cepkin Nereli?

Başarılı sanatçının isminin gündem olmasının ardından birçok kişi Hayko Cepkin nereli diye merak ediyor. Ülkemizde rock müziğin efsanelerinden biri olan Hayko Cepkin, 11 Mart 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Ermeni kökenli bir Yozgatlıdır.

Hayko Cepkin Kaç Yaşında?

Hayko Cepkin nereli diye merak edilen ünlü şarkıcı sahnede bitmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarını büyülüyor. Yıllardır verdiği doludizgin konserleriyle herkese unutulmaz anlar yaşatan Hayko Cepkin’in kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

1997 yılından bu yana müzik sektörünün içinde olan başarılı sanatçı, 11 Mart 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şu anda 46 yaşındadır.

Yozgat'ta Konser mi Verecek?

9 Ağustos 2025 tarihinde SORFEST kapsamında Yozgat Sorgunda konser verecek.

Hayko Cepkin Gerçek Adı

Hayko Cepkin rock müziğin en özgün ve etkileyici isimleri arasında yer alıyor. Müzik kariyerine başladığı günden bu yana sıra dışı sahne şovlarıyla öne çıkıyor. Rock müziğini Türk müziğiyle birleştirerek kendine özgü bir tarzı ortaya çıkaran Hayko Cepkin çılgınlıklarıyla da çok konuşuluyor. Özellikle 2018 yılında sahneye helikopterden atlayıp paraşütle inmesi büyük ses getirmişti.

Festivallerin en çok aranan isimlerinden biri olan Hayko Cepkin festival döneminin başlamasıyla sosyal medyada yeniden sıkça konuşulmaya başladı. Birçok kişi Hayko Cepkin isminin sahne adı olduğunu düşünse de ünlü şarkıcı kimlikte yer alan kendi adını kullanmaktadır.

Hayko Cepkin Kökeni

Ülkemizde rock müziğe yön veren isimlerin başında gelen Hayko Cepkin’in kökeni de merak ediliyor. 11 Mart 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ünlü şarkıcı, baba tarafından Yozgatlı ve Ermeni’dir.

Hayko Cepkin Dini Nedir?

Özgün tarzı ve çılgın konserleriyle sahnede fırtınalar estiren Hayko Cepkin’in hangi dine mensup olduğu sık sık soruluyor.

Babası Yozgatlı bir Ermeni olan Hayko Cepkin’in şu anda hangi dine inandığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ünlü şarkıcının bu konuda yaptığı bir açıklama yoktur.

Hayko Cepkin Türk Mü?

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin baba tarafından Yozgat ve Ermeni kökenlidir.

Hayko Cepkin Yozgatlı Mı?

11 Mart 1978 tarihinde İstanbul’da doğan Hayko Cepkin baba tarafından Yozgatlıdır.

Hayko Cepkin Eşi Kimdir?

Sıra dışı tarzı ve kendine özgü müziğiyle rock müziğin efsaneleri arasında olan Hayko Cepkin’in eşinin kim olduğu da merak ediliyor.

Ünlü şarkıcı 2018 yılında Aslı Kula ile dünya evine girdi. Çift, evliliklerine devam ediyor.

Aslı Kula Kimdir?

Hayko Cepkin’in evli olduğunu öğrenenler hayranları ünlü şarkıcının eşiyle ilgili daha fazlasını öğrenmek istiyor. Bu nedenle Aslı Kula kimdir sorusuna cevap arıyorlar.

İzmir’de yaşayan Aslı Kula, Anadolu Üniversitesi’nden mezun oldu. Sporla da yakından ilgileniyor ve bir aikido okulunda hocalık yapıyor. 2003 yılında tanıştığı Hayko Cepkin ile 15 yıllık beraberliğin ardından 2018’de nikah masasına oturdu.

Aslı Kula hakkında daha önce kaza geçirip vefat ettiği yönünde haberler çıksa bu haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.