SORGUN Meydanı, SORFEST konserleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Festival öncesi kente gelen rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, yerel lezzetlerden testi kebabını tatma fırsatı buldu.

Hayko Cepkin’den Yozgat’a Vefa

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Hayko Cepkin, “Buraya gelmeyeli 20 küsur yıl oldu. Çeşitli projelerle geldim ama kendi ismim ve projemle Sorgun Meydanı’nda olmak çok heyecan verici” dedi. Cepkin, konser günü yoğun ilgi beklediğini belirtirken, sosyal medyadan gelen olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini vurguladı.

SORFEST’i Herkes Konuşacak

Sanatçı, “SORFEST’te sahnemizle ilgili ne varsa sunacağız. Artık SORFEST’i duymayan kalmayacak” ifadelerini kullandı. Festival programı kapsamında sahne alacak olan Cepkin, Sorgun’daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.