Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua etti. Kapıların kapanmasının ardından aileler, sınav binasından uzaklaşarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Öğrenciler kadar ailelerinde heyecanlı olduğu Liseye Geçiş Sınavında bazı veliler sistemi eleştirerek düzenleme getirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulundular.

“SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Çocuğunu sınava getiren Fatma Sargın yaptığı açıklamada; “Onlardan çok biz heyecanlıyız. Aslında 4 yıldır beklediğimiz bir sınav ama yani sistemin değişmesi lazım. Hayatlarını etkileyecek tek sınav bu. Ömürleri boyunca yol çizecek tek sınavları bu ve bu yaşta yüklenilmesi çok doğru değil. Onların gelecek kaygısı yok. Bunu hissedemedikleri için de pek önemsemiyorlar, önemsemedikleri zamanda hayatlarına yansıyor. Bu sisteme iyileştirme gelmesi lazım. Herkes için hayırlısını diliyorum” diye konuştu.

“4 SENEDİR HAZIRLANIYORLAR”

Adem Turan ise; “Çocuklar 4 senedir bu sınav için çalışıyor. Ortaokula başladıkları andan itibaren bu sınav için mücadele ediyorlar. Son bir senedir de yoğun bir şekilde sınav maratonuna hazırlandılar. Allah çocuklarımıza hayırlı okullar nasip etsin. Zihin açıklığı versin. İnşallah istedikleri okula yerleşirler. İstediği puanı alırlar. Ama bu sınav maratonuna çocukları bu yaştan itibaren sokmakta doğru değil. Büyüklerimizin buna bir sistem getirmesi lazım. Allah çocuklarımıza akıl fikir versin” ifadelerini kullandı.

İki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İlk oturumda 50 soru için sınava giren öğrencilere 75 dakika süre tanındı. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Sayısal bölümden oluşan ikinci bölümde öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanındı. Alpaslan Demir