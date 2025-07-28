Ziad Rahbani, Lübnan’ın en başarılı sanatçılarından biridir. 1 Ocak 1956’da doğdu. Besteci, oyun yazarı, piyanist, şarkı sözü yazarı ve politik hiciv ustası gibi alanlarda yer aldı.

Lübnan müziğini Batı caz ve klasik müzikle harmanlayarak kültürel bir fayda sağladı. Ziad, 1970’li senelerde hem müzikte hem de tiyatroda oldukça ilgi gördü.

Özellikle iç savaş zamanında Lübnan’daki siyasal yapıyı eleştiren hiciv dolu oyunlarıyla öne çıktı.

Rahbani, sağlık sorunlarından dolayı 69 yaşında hayatını kaybetti.