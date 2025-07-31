1974 yılında Zonguldak Ereğli’de dünyaya geldi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde1998 yılında özel eğitim öğretmenliği alanında lisans, 2020 yılında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

1998-2004 yıllarında Ankara Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğretmen,

2004-2005 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevlendirme öğretmen,

2004-2010 yıllarında Ankara–Gölbaşı Rehberlik Araştırma Merkezinde bölüm başkanı, müdür yardımcısı ve müdür vekili,

2010-2013 Gölbaşı İnönü İlköğretim Okulu müdür yardımcısı, Gündüz Alp İlköğretim Okulunda müdür vekilli,

2013-2016 Çankaya Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda okul müdürü, 2016-2018 Zonguldak İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,

2018-2021 Eğitim Politikaları Daire Başkanlığında Şube müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılından itibaren bakanlığımızın özel eğitim ile ilgili kitap yazım komisyonlarında, çeşitli proje, çalıştaylarında ve hizmet içi eğitimlerinde eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi olarak görev aldı.

2021 tarihinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hayatını Kaybetti

2001-2002 yıllarında CHP İl Başkanlığı koltuğunda oturan Cemal Özdemir tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Cemal Özdemir'in ölüm haberini CHP'li Mahmut Tanal duyurdu.

Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl eski Başkanlarımızdan, partimize yıllarca emek vermiş değerli yol arkadaşımız Cemal Özdemir’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Cumhuriyetin ve halkın aydınlık geleceği için verdiği mücadeleyle hafızalarımızda yer edinen Cemal Özdemir’e Allah’tan rahmet diliyorum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, dava arkadaşlarına ve büyük CHP ailemize sabır ve baş sağlığı temenni ediyorum. Emekleri, duruşu ve mücadelesi daima saygıyla anılacaktır. Mekânı cennet, yolu aydınlık olsun" ifadeleriyle açıkladı.

Cenaze Bilgileri

Cemal Özdemir için yarın saat 14.00'te CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir tören düzenlenecek. Özdemir, saat 16.00'da Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'ndeki cenaze erkânının ardından Eyüp sultan Göktürk Mezarlığı'nda defnedilecek.