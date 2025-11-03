Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı'nda olay meydana geldi.

Polis ekipleri S.B.'yi refüjdeki yeşillik alanda hareketsiz şekilde yatarken, buldu.

Feci kaza: Otomobil savruldu 1 ölü 1 yaralı!
Feci kaza: Otomobil savruldu 1 ölü 1 yaralı!
İçeriği Görüntüle

Hayatatına Son Vermeye Çalıştı (2)

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.B. Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İddiaya göre S.B.'nin alkollü olduğu ve yaşadığı Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkışarak, kendine zarar verdiği öğrenildi.

Hayatatına Son Vermeye Çalıştı (3)

Öte yandan tedavi edilmek üzere hastaneye götürülen S.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve alkolün etkisiyle uyuduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA