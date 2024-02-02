Merhaba, sizlerde plan yapmayı sever misiniz? Peki yaptığımız planları hayat ne kadar uygulamamıza olanak sunuyor gelin bu konu hakkında biraz konuşalım.

Hiç hesapta olmayanlar...

Bazen yaşadığımız hayatı sonsuz sanmalarımız yok mu? Beni derinden üzüyor. Bakmayın! Ben de zaman zaman bazı anları sonsuz zannedebiliyorum. Fakat yaşadığımız hayatta işler maalesef öyle yürümüyor. An dediğimiz şeyin aslında yaşadığımız dakikalar olduğunu unutuyor ve yıllara endeksliyoruz. Oysaki 10 dakika sonramızdan haberimiz bile yok. Buna çok güzel bir örnek verecek olursak yaktığımız mum bile zamanı geldiğinde sönmek zorundadır.

Takılı kaldığımız zamanda değerini unuttuklarımız...

Hiç düşündünüz mü? Bir sabah uyandınız işe geç kaldığınızı fark ettiniz ve evden apar topar çıktınız. İşinize geç de olsa yetişebildiniz fakat ya arkanızda bıraktığınız anlar? İşte belki de yaşamayı kaçırdığımız nokta tam da burasıdır. Belki de zihinsel olarak evden koşmadan çıksaydık, eşimizin, çocuğumuzun yanağına bir buse kondursaydık, sonrasında kötü gelişen hayat gerçeklerini yaşadığımızda pişmanlığımız bir nebze olsun susmuş olurdu. Bu söylediklerim sürekli paranoyak gibi ölüme endeksli düşünmek değil sadece yaşarken kaçırdıklarımızı ve bizim için değerli olan bazı anları canlı tutmak için.

Hayatın kıymetini ne denli biliyoruz?

Gün içinde ne kadar su içiyorsunuz desem eminim ki herkesten ortalama bir miktarın yanıtını alırdım. Çünkü içtiğimiz suyun miktarını bile hesaplamakta maalesef ki güçlük çekiyoruz. Kendi vücudumuza ve öz benliğimize veremediğimiz kıymeti belki de çoğu zaman hayattan bekleyerek sonrasında ise yaşadığımız türlü olumsuzluklar için genel olarak hayatı suçluyoruz. Peki sizlere yine de sormak isterim: bizler içinde yaşadığımız hayata ne denli kıymet veriyoruz? Ve bunun için nasıl bir çaba harcıyoruz da karşılık istiyoruz? Hadi bu soruları bugün biraz düşünelim. En azından içinde yaşadığımız hayatı ve değerleri en çokta kendimize verdiğimiz değeri biraz olsun sorgulayalım ki aldığımız nefesin kıymeti olsun.

Unutmayın: bazı anlar çok sessizdir fakat bir o kadar da gürültülüdür.