Türk Kızılay’ı Yozgat Kan Bağışı Müdürü Dr. Selçuk Cansız, Dünyada her yıl yüzlerce kişi, kaza sonrası veya bazı hastalıkların sonucunda kan kaybına bağlı hayatını kaybettiğini belirterek, Bu kayıpların önüne geçmenin tek yolu düzenli kan bağışıdır dedi.

Dr. Cansız yaptığı açıklamada, Kan bağışının neden önemli olduğunu şu şekilde açıkladı: “Kan muadili olmayan belki de tek sıvıdır. İnsan vücudu o kadar mucizevidir ki hayati sıvı dediğimiz kanı sadece vücudumuz kendisi üretebilmekte, eksildiğinde de yenisi ile tamamlamaktadır. Bundan dolayıdır ki kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Üstelik sanılanın aksine kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek sadece ihtiyacı olana fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda donöre (kan veren kişi) de sayısız faydaları vardır.”

Vatandaşların neden kan vermesinin önemini anlatın Dr. Cansız, “Kan vermek hayat kurtarır. Sayısız hastalıkların sonucunda oluşabilecek kan ihtiyacını gidererek, kaza sonrası kan kayıplarından anemiye, kanser hastalarından talasemi hastaları gibi düzenli kan transfüzyonu alan kişilere ve hemofili hastaları gibi pıhtılaşma faktörüne ihtiyaç duyan hastalara kadar sayısız kişinin hayatına dokunabiliriz. Bağışlanan kan sadece tek bir hastaya fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda komponentlerine ayrıştırılarak birden fazla hastaya da yardımcı olabilir. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değerdir. Sonuçta; kan bağışı yapmak sağlığınız için önemlidir, birine verilebilecek en güzel hediyedir ve hayat kurtarır. Unutmayın kan bekleyen birgün siz olabilirsiniz” dedi. Alpaslan Demir