Yozgat Şehir Hastanesi’nde Psikolog olarak görev yapan Ayşenur Karaman, sınavlar öncesinde açıklamada bulunarak öğrencileri bilgilendirdi.

“KAYGI ODAKLANMANIZA YARDIMCI OLUR”

Sınav sürecinde kaygılı hissetmenin gayet normal olduğunu söyleyen Karaman açıklamasında, “Başarılı olmak için uzun süredir emek verdiğiniz LGS ve YKS'ye az bir süre kaldı. Öncelikle gösterdiğiniz çabadan dolayı sizleri tebrik ederim. Sınava dair sizi zorlayabilecek psikolojik süreçlerle ilgili destek olmak adına bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. Sınava az bir zaman kaldığını düşündüğünüzde 'hiçbir şey bilmiyorum' düşüncesi sizi rahatsız edebilir. Gerçekçi olmayan bu düşünceyle çözdüğünüz soru sayılarını, çalıştığınız konu anlatımlı kitapları ve gösterdiğiniz gayreti hatırlamak gibi alternatif düşünceler üreterek baş edebilirsiniz. Bu süreçte kaygılı hissetmeniz normaldir; değerlendirilmek kaygı vericidir. Normal düzeyde olan kaygı odaklanmanıza yardımcı olur. Hissettiğiniz kaygıdan dolayı kalp atışının hızlanması, titreme, terleme gibi fiziksel belirtiler yaşarsanız; nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak sizi rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN VERİLEN EMEK”

Öğrencilerin sınava çevredekilerin beklentilerini karşılamak için girmediklerini hatırlatan Karaman, “Hayallerine ulaşmak için sınava girdiğinizi unutmayın” dedi ve ekledi: “Ailenizin ve öğretmenlerinizin sınav sonucunuzla ilgili beklentileri olabilir. Onların beklentilerine uygun bir sonuç almak sizi de mutlu edecektir. Ancak sınava çevrenizdekilerin beklentilerini karşılamak için değil; hayatınızla ilgili hayallerinize ulaşmak için girdiğinizi unutmayın. Gireceğiniz sınav değerinizi belirleyecek olan bir sınav değildir. Sizi değerli kılan başarılı olmaktan çok daha önemli olan erdemleriniz, ahlaki özelliklerinizdir. Bu sınavın sadece hayallerinize ulaşmak için çıkacağınız bir basamak olduğunu unutmayın. Arkadaşlarınızın sınav süreciyle ilgili kendinizi karşılaştırıldığınızda; hepimizin yeteneklerinin, yapabildiklerimizin ve yapamadıklarımızın farklı olduğunu hatırlayın. Kendinizden beklentinizi diğerleri gibi değil; potansiyelinizi ortaya koyacak şekilde elinizden geleni yapmanız olarak belirlemeniz kaygınızı azaltacaktır. Bu süreçte sınava hazırlanan bir öğrenci olarak yapmanız gereken, elinizden geleni yapmak ve yapabildiklerinizi ortaya koymak adına çabalamaktı. Sonuç ne olursa olsun önemli olan verdiğiniz emektir. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaştığınız, verdiğiniz emeğin karşılığını alabildiğiniz bir sınav diliyorum. Başarılar” dedi. Haber Merkezi