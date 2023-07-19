Hayalleri Gerçekleştiriyoruz

2021 yılının son çeyreğinde “Akdağmadeni'nde neden olmasın?” hedefiyle başlatılan Yozgat Turizminin gelişmesine katkı sunacak, planlanan birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı alt sektörler ile Akdağmadeni ilçesinde kırsal kalkınmanın temellerini atacak EKO turizm çalışmalarında önemli bir mesafe kat ederek sonuca doğru yaklaşıyor.

Akdağmadeni Ormanları’nın değerlendirilerek turizme kazandırılması hayallerini bir adım daha öteye taşıyacak proje kapsamında son olarak Yozgat Valisi Ziya Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, KOP İdaresi Başkan Yrd. Haluk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Uzmanı Hasan Şanalmış, ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanları, KOP uzmanları ve ORAN Yozgat İl Koordinatörlüğü projenin detaylarını görmek için saha incelemesi gerçekleştirdi.

“Bozkırın ortasında adeta bir yeşil vaha olan Akdağmadeni Ormanları’nın potansiyelinin değerlendirilmesi artık bir hayalin ötesine geçmelidir” ifadelerini kullanan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın “Bünyesinde konaklama alanları, restoran, kamp karavan alanları, karanlık gökyüzü izleme parkı, etkinlik alanları, yürüyüş rotaları, kış ve yaz gerçekleştirecek olan doğa sporları tesisleri ve insanların doğayla bütünleşeceği bir çok aktivitenin bulunacağı projemiz ile ilçemiz tam bir cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.

Akdağmadeni’nin her bir köşesinin cennet gibi olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, “Yıllardır Akdağmadeni’nin hayalini kurduğu, ilçemizi bir marka haline getirecek turizm projemizde çalışmalar planladığımız gibi ilerliyor. Söz verdiğimiz gibi makamda oturup zaman öldüren değil, gece gündüz demeden memleketimiz için koşturan bir anlayışla; alışıla gelmiş belediyecilik hizmetleri kalıbı dışına çıkarak, ortak akılla, farklı bir vizyon ve misyonla, eksiksiz ve sağlam temelli planlamayla memleketimize değer katacak projeler için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir