Sıcak havaların etkili olması gündüzleri dışarı çıkamayan vatandaşlar serinlemek için akşamları soluğu parklarda aldı.

Sıcak Havalar Etkili

Son zamanlara göre Yozgat’ta sıcak havaların esir aldığı bu günlerde 38 dereceyi gösteriyor. Yüksek sıcak nedeniyle günlük hayatı zorlaştırıyor.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve dış mekânda çalışanlar için risk artıyor.

Uzmanlar, bu dönemde zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar çözümü akşama serinliğinde arıyor.

Herkesin Eğlence Durağı

Bazıları yürüyüş yaparak, bazıları ailesiyle sohbet ederek vakit geçiriyor. Çocuklar için park oyuncakları enerji atma noktası oldu.

Akşam Gezmeleri Durak Noktaları

Sabahın erken saatlerinde boş kalan parklar akşam saatleri itibarıyla vatandaşların hareketliliğe sahne oluyor.

Hem gezinti, hem spor hem de dinlenme amacıyla parklara akın eden vatandaşlar gece geç vakitlere kadar yeşil alanların tadını sevdikleriyle tadını çıkarıyor.

Çekirdeğini Çayını Ve Sandalyesini Kapan Dışarıda

Akşamları iş çıkışı soluğu ailesiyle, arkadaşlarıyla birlikte toplaşıp serinlemek için çözüm arayan vatandaşlar durak noktası olarak Kent park, Çamlık Milli park ve TOKİ parkını gibi yerleri tercih ediyor.