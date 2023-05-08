Açılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni Vecihi Hürkuşların yetişeceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulun öğrencilerin hayallerini gerçekleştireceğini bildirdi.

“ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Müdür Yazıcı açıklamasında, “TEKNOFEST kuşağını geleceğe hazırlayacağımız uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye’nin ilk meslek lisesi Ankara’da açıldı. Savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü ve yeni Vecihi Hürkuşların yetişeceği Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz hayırlı olsun. Savunma sanayimizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizi yetiştirecek olan bu okulumuz, hayali havacılık ve uzay olan öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirecek. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER DE ANLATI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerin hız kazanmaya başladığını, diğer ülkelerle rekabet gücünün arttığına işaret ederek, "Göktürk 1, Göktürk 2, Göktürk 3, Türksat 5A, Türksat 5B, İmece, Gökbey Helikopter, Anka İHA, SİHA, Hürkuş, Hürjet, Kızılelma, Aksungur İHA, Şimşek, Turna, Atak Helikopter, Millî Muharip Savaş Uçağı, Bora, Sungur, Hisar füze sistemleri gibi çalışmalar ülkemiz adına uzay ve havacılık alanında gurur duyduğumuz önemli adımlardır" dedi.

Özer, şöyle devam etti; "Bakanlığımız, oluşturduğu dinamik mesleki ve teknik eğitim sistemi aracılığıyla uzay ve havacılık alanında da harekete geçerek önemli bir adım attı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde ilk defa havacılık ve uzay teknolojileri alanında lise düzeyinde eğitim verecek lisesinin açılması için çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan çalışma kapsamda havacılık ve uzay teknolojisi eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan havacılık ve uzay teknolojisi alanı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edildi."

Müfredatın; Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TAİ ve TEİ temsilcileri ile alan öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlandığına vurgu yapan Özer, "Hazırlanan çerçeve öğretim programı kapsamında eğitim verecek olan ilk meslek lisemizi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açtık. 24 bin 770 m2'lik alanda kurulan okulumuz: eğitim binası, atölye binası ve pansiyon binası olmak üzere 3 ana binadan oluşuyor. Okulda 32 derslik, 6 laboratuvar, 2 resim ve müzik atölyesi ile konferans salonu bulunuyor. Okul pansiyonu 64 kız öğrenci ve 136 erkek öğrencinin konaklamasına uygun olmak üzere 200 yatak kapasitene sahiptir. İl dışından alınacak öğrenciler banyo ve lavaboları oda içerisinde olan, bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan tek kişilik odalarda barınacaklar. Okulumuz gerekli tüm atölye ve laboratuvar imkânına sahip. Bu vesileyle okulun kurulmasında paydaş kurumlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okulun, havacılık ve uzay teknolojisi alanında ülkemizdeki ilk meslek lisesi olduğuna vurgu yapan Bakan Özer, Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulu kapsamında eğitim verecek. Okulun yönetici ve öğretmenleri seçilerek alınacak. Okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak. 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl süreyle eğitim öğretim verilecek ve tüm öğrenciler Bakanlığımızca yapılan merkezi sınav puanına göre alınacak" dedi. Haber Merkezi