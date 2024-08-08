Ekonomi dünyasının dikkatle takip ettiği isimlerden biri olan Hatice Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 1978 yılında İstanbul'da doğan Karahan, eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde başladı ve 1999 yılında mezun oldu. Daha sonra, 2001 yılında aynı üniversiteden İktisat yüksek lisans derecesini aldı.

Karahan, akademik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. 2006 yılında Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi doktorasını tamamladıktan sonra, üniversitenin Center for Policy Research'te araştırmalar yürüttü. Türkiye'ye döndüğünde, çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra TÜBİTAK'ta danışmanlık görevinde bulundu. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi önemli iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı.

2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde kurucu bölüm başkanlığı görevini üstlenen Karahan, 2020 yılında profesör unvanına layık görüldü. Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanan Karahan, Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak 2 yıl görev yaptı.

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak ekonomi politikaları ve finansal stratejilere yön verecek olan Hatice Karahan, uzun yıllara dayanan akademik ve danışmanlık tecrübesiyle dikkat çekiyor.