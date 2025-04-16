Rumen basınında yer alan haberlere göre, Boupendza Çin’de bulunduğu sırada 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Aaron Salem Boupendza Pozzi, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon’un Moanda kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin CF Mounana takımında başladı. Gösterdiği performansla dikkat çeken Boupendza, 2016 yılında Fransa'nın Bordeaux kulübüne transfer oldu.

Türkiye'de 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, Süper Lig'de attığı 22 golle gol kralı oldu ve adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından kariyerine Katar, ABD ve Çin’deki çeşitli kulüplerde devam etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR

Boupendza'nın vefatına ilişkin ilk bilgiler, Romanya basınında yer aldı. Haberlere göre 28 yaşındaki futbolcu, 16 Nisan 2025’te Çin’de kaldığı binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.