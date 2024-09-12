Hatayspor, Daniil Utkin'i transfer etmek için anlaşma sağladıktan sonra oyuncuyu Mersin’e davet etti. Yeni teknik heyet de transferi onaylayarak, Utkin'in antrenmanlara başlaması için hazırlık yaptı. Ancak, futbolcunun antrenmana çıkmasına günler kala, yaşanan gelişmeler transfere damgasını vurdu. Transfer süreci hakkında açıklama yapan Doğan Ercan, önemli detaylara değindi. Ercan, Hatayspor'un Utkin'in transferi için 3 milyon 200 bin Euro'luk satın alma opsiyonu sunduğunu, ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığını belirtti. Ercan, "Oyuncu için pazarı geniş ve bu transfer, eşi Türk kökenli olduğu için daha cazip hale geldi. Kiralık olarak getirildi, ancak sonrasında yaşanan gelişmeler oldukça şaşırtıcı oldu" dedi.

Ercan, Hatayspor'daki teknik direktör değişikliği sürecine de dikkat çekti. "Özhan Pulat, bizi karşıladı ama 1 gün sonra görevden alındı. Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncuyu istemediğini belirtti. Bu süreçte Pulat'ın görevden alınması ve Çalımbay'ın habersiz olarak takıma getirilmesi büyük bir kafa karışıklığı yarattı" diye konuştu.

Ercan, Hatayspor yönetiminin, teknik heyet değişikliğiyle birlikte transfer sürecinde de kendilerini dışladığını ve bu durumun transferin bozulmasına neden olduğunu iddia etti. Ayrıca, "Çalımbay’ın ekibi transferi yapmayı denedi ama başaramadılar. Sonuç olarak, bu durum hem oyuncunun hem de bizim için büyük bir hayal kırıklığına neden oldu" şeklinde konuştu.

Daniil Utkin’in, Rusya'nın Akhmat Grozny kulübünde oynadığı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2026’ya kadar devam ettiği bildirildi.