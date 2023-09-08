Bu hafta SPK'dan onay alan halka arz projelerinden biri olan Hat-San Gemi, dikkatleri üzerine çekiyor. PEKAR GRUP'un bir parçası olan Hat-San Gemi'nin halka arzı için belirlenen tarihler ve detaylar, yatırımcılar ve teknoloji sektörü takipçileri tarafından merakla bekleniyor. İşte Hat-San Gemi halka arzı hakkında önemli bilgiler...

HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN? TALEP SÜRESİ NE KADAR?

Hat-San Gemi'nin halka arz tarihi 13-14-15 Eylül 2023 olarak planlanmaktadır. Talep toplama süresi ise 3 gün boyunca devam edecek.

HAT-SAN GEMİ BORSA KODU NEDİR?

Hat-San Gemi hisselerinin sembolü "HATSN" olarak belirlenmiştir.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Hat-San Gemi'nin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklanmıştır.

HAT-SAN KAÇ LOT VERECEK?

Hat-San Gemi halka arzında toplam 44,3 milyon adet lot dağıtılacaktır.

HAT-SAN GEMİ KİMİNDİR? NE İŞ YAPAR? FAALİYET ALANI NEDİR?

Hat-San Gemi, PEKAR GRUP'un bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. PEKAR GRUP, madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak bilinmektedir. 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik sektörüne yatırım yapma kararı alan PEKAR GRUP, Altınova/Yalova'da yer alan tersaneler için yatırımlara başlamıştır.

Şirketin faaliyet alanı, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemileri, yatlar, satın alma, kiralanma, inşa etme veya ettirme, gemi ve yüzer havuz vasıtalarına periyodik bakım ve onarım hizmetlerini içermektedir. Ayrıca, çelik konstrüksiyon inşaatları da şirketin faaliyetlerinden biridir.

Ana Faaliyet Alanları

Hat-San Tersanesi'nin ana faaliyet alanları şunlardır:

Yeni Gemi İnşası: Hat-San Tersanesi, kızaklar ve üretim tesisleri ile her türlü gemiyi inşa etmektedir. Aynı zamanda deniz veya kara kullanım amaçlı her türlü çelik konstrüksiyonu inşa etmektedir.

Tamir ve Bakım: Panamax yüzer havuz müşterilerine gemi tamiri ve bakım hizmetleri sunmaktadır.

Dönüşüm Projeleri: Özel dönüşüm projelerinde faaliyet göstererek gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonlar, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları gibi işlerde hizmet vermektedir.

Hat-San Gemi'nin halka arzı, şirketin gelecekteki büyüme ve inovasyon projelerine destek sağlayacak ve yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunacaktır. (Haber Merkezi)