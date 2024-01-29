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Sivas’ta kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin 12’nci katından aşağıya atladı. 1’inci kattaki balkona düşüp ağır yaralanan kişinin kimliği araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen genç bir kadın hastanenin 12. katında bulunan dahiliye servisi deposunun penceresinden atladı. Hastanenin birinci katında bulunan balkona düşen genç kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanenin acil servisine alındı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.